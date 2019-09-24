Sakarya'nın geleceğine 3 yeni proje geliyor

Sakarya'nın tarım geleceğine kazandırılacak Jeotermal Sera, Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi ve 54 Katılımlı Arıcılık projeleri için çalışmalar başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tarım geleceğine kazandırılacak 3 yeni projede çalışmaların başladığını açıkladı. Afet Koordinasyon Merkezi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, Başkan Danışmanı Murat Ermeydan'ın da yer aldığı toplantıda projelere ilişkin bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, Jeotermal Sera, Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi ve 54 Katılımlı Arıcılık projeleri için adımların hızla atılacağını müjdeledi. Başkan Yüce, Sakarya'nın tarım potansiyelin farkında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

İlk olarak Sakarya'nın tarımda her zaman belirttiği gibi Türkiye'de ve dünyada örnek bir şehir olacağına dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu doğrultuda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. AKOM'da şehrimiz tarım geleceğini yakından ilgilendiren 3 yeni projeyi inceledik. İnşallah kısa süre içerisinde adımlarımızı atacağız. İnşallah verimli topraklara sahip şehrimizde tarım verimliliğini en üst düzeye çıkaracağız. Ürün çeşitliliğini arttıracak çalışmalarımız da olacak. Ayrıca çiftçimizi, üreticimizi de destekleyecek projeler gerçekleştireceğiz. Rabbim atacağımız adımları şehrimize hayırlı eylesin” dedi.

Sakarya'da seracılığı yaygınlaştırarak üretimi arttıracaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Akyazı Kuzuluk'ta 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi çalışmalarını başlattık. Fizibilite raporlarını hazırlıyoruz. Gerekli çalışmaların ardından hayata geçireceğimiz proje tarımın birçok parametresine katkı sağlayacağı gibi istihdam anlamında da büyük bir boşluğu dolduracak. Yapımını hedeflediğimiz modern sera alanlarımızda otomatik sulama, gübreleme, iklimlendirme çalışmaları ile tüm yıl boyunca üretim yapabileceğiz” diye konuştu.

Tarım alanında bilinci arttırmak, çiftçiyi destekleyecek çalışmaları Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi projesiyle hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Projemizle çiftçiye ve öğrencilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgiler sunacağız. Tarım alanında şehrimizde çalışan herkesi bilgi sahibi, alanında profesyonel kişiler haline getireceğiz. Seyir terasları, gözlem kulesi ve sosyal donatılarla zenginleştireceğimiz projemizde genç nesillere tarımı özendirmek amacıyla bir kampüs oluşturacağız. Alancuma'da 500 dönümlük bir alan üzerine inşa edeceğimiz Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezimizin içerisinde; ilkel tarım aletlerinin sergilendiği alanlar, dokunmatik ekranlarda bitki yetiştirme, sanal gözlüklerle hayvan bakışları, sanal koridorlarda tarımın tarihçesi, sanal duvarlarda 4 mevsim ağaç figürü, uygulama bahçeleri, tarla bitkileri adaptasyon ve deneme tarla alanları, bölgede yetişen 13 farklı çeşit meyve ağaçları, görsel arıcılık için arılıklar, bal evi, gözetleme kulesi, at binme alanları ve hobi bahçeleri yer alacak. Bu proje şehrimize tarım alanında farklılık katarak hem profesyonel çiftçi yetiştirilmesine yardımcı olacak hem de genç neslin tarımla buluşmasında aracı olacak” ifadelerine yer verdi

54 katılımlı Arıcılık projesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Melen İsale hattı üzerinde ve çevresinde gerçekleştireceğimiz Melen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler- Arıcılık- Bal Üretim Merkezi projesi kapsamında 54 arıcı seçerek 10 günlük eğitimden sonra sertifikalı üretim modeliyle üretime başlayacağız. 4 yıl sürecek olan projede seçilen 54 arıcının görev dağılımını yaparak Melen İsale hattı üzerinde ve çevresinde ana arı ve oğul üretimi, arı sütü üretimi, arı zehri üretimi ve polen-propolis üretimi yapacağız. Arıcılarımıza profesyonel bir şekilde eğitim vererek ülkemizin ihtiyacı olan apiterapide kullanılan arı ürünlerinin üretimini yapacağız. Bu ürünlerin ithalatı ile yurt dışına sermaye çıkışına engel olarak ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayacağız” diye konuştu.