İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'nın Gürültü Eylem Planı 2020'de tamamlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için “Sakarya Gürültü Haritası” hazırlandı.

Yapılan açıklamada hazırlanan haritalar kapsamında Gürültü Eylem Planı'nın 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde çevresel gürültü konusunda çalışmalar AB Çevresel Gürültü Direktifine tam uyumlu olarak hazırlanmış olan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin esaslarına göre gürültüden etkilenen; nüfus, konut, okul, hastane sayısını belirlemek için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için ‘Sakarya Gürültü Haritası' hazırlanmış olup eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir” denildi.


Hazırlanan ‘Sakarya Gürültü Haritası' ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Sakarya Gürültü Haritası' doğrultusunda gürültüden kaynaklanan ve sonrasında yüksek maliyetlere sebep olabilecek anlaşmazlıkların, sorunların en iyi şekilde çözülerek önlenmesinin sağlanması, çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planları gibi şehir planlamalarına katkı sağlamasını yanı sıra halkın dinlenmesi açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanları öne çıkararak gürültü bariyerleri dâhil her türlü önlem tasarıları ile korunması ve buralardaki gürültü seviyesinin artmasına engel olunmasının sağlanması için “Sakarya İli Gürültü Eylem Planı ve Sakarya İli Sapanca ve Arifiye İlçesi Karayolundan Kaynaklı Gürültü Haritası ve Eylem Planının” hazırlanmasına başlanılmış olup bu konuda çalışmaların 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.


Açıklamanın devamında ise eylem planlarının hazırlanması aşamasında vatandaşların her türlü görüş ve önerilerini Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletebileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.