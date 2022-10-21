Sakarya'nın güzelliklerini bu yürüyüşle keşfettiler

SUBÜ'nün bir klasik haline gelen doğa yürüyüşlerinin 2022-2023 Akademik Yılı'ndaki ilk rotası Esentepe & Manda Gölü oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin 2022-2023 Akademik Yılı'ndaki ilk rotası Esentepe ve Manda Gölü oldu. Yürüyüşe öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen rehberlik etti. Yağışlı havaya rağmen 8,5 kilometre uzunluğundaki inişli çıkışlı parkuru tamamlayan yürüyüş ekibi Sakarya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalamış oldu. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada doğa yürüyüşlerinin yeni parkurlarda devam edeceği, bilgilerin üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.