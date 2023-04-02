Sakarya'nın hentbol takımı İzmir'den galibiyetle dönüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir'i 34-30 mağlup ederek, galibiyet sayısını 14'e çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonunun 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne konuk oldu. Karşılaşmaya Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, Mohamed Ghazali ve Oğulcan Güney 7'lisi ile başlayan takım, karşılaşmanın ilk yarısını 15-16 önde kapattı. Baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 30-34 kazanan Sakarya temsilcisi ligde puanını 29'a yükseltti. Bu sezonki 14. galibiyetini alan takım, zirve takibini sürdürüyor.