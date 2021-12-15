Sakarya'nın kanocuları milli takımda

Türkiye Kano Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Testi yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano Takımında 7 sporcu, milli takım kampına katılmaya hak kazandı. 11-12 Aralık tarihleri arasında Adana'da düzenlenen ve 18 kulüpten 72 sporcunun milli takıma girmek için mücadele ettiği testler sonrası sporculardan Fahri Ayvaz, Mustafa Özmen ve İdris Şentürk gösterdikleri üstün performansla 13-30 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek milli takım kampına katılmaya hak kazandı. Büyükşehirli sporculardan Utku Çetin, Yağız Efe Şahin, Batın Evran ve Muhammet Emin Sulak ise 13-30 Aralık tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek milli takım kampına katılmaya hak kazandı.