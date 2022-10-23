Sakarya'nın korkulu rüyası anız yangınları ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'da, yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılan anızlar şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek birçok alanda yangına sebep oldu. Ekiplerin seferber olduğu yangınlar uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgelerde çıkan yangınlar havadan görüntülendi.

Adapazarı ve Erenler ilçelerinde bulunan tarlalarda meydana gelen anız yangınları yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılmaya devam ediliyor. Hasat zamanının ardından çoğu tarla sahibi tarafından yakılan anızlar durdurulmaz bir hal aldı. Öğlen saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevlenen anız yangınları Adapazarı ve Erenler ilçesinde bir çok tarım arazini küle çevirdi. Duyarsız çiftçilerin anızlarını yakması neticesinde meydana gelen yangınlara ise itfaiye ekipleri, 15 araç ve 30 personelle yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangının soğutma işlemleri devam ediyor. Tarım arazilerinin birçoğunu küle çeviren yangın ise havadan da görüntülendi.