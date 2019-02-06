Sakarya'nın Millet Bahçesi için ihale tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'ya müjdesini verdiği Millet Bahçesi'nin inşası için ihale gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'da Eski Stadyum'un yerine inşa edilecek Millet Bahçesi'nin TOKİ eliyle ihalesinin gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şehir merkezinde 70 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'nin Sakarya'yla buluşacağını ifade eden Başkan Toçoğlu, çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağı bilgisini paylaştı. Toçoğlu, yeni yatırımın şehre hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Başkan Toçoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize gerçekleştirdiği ziyarette hemşehrilerimize Millet Bahçesi kazandırılacağının müjdesini vermişti. Biz de projeleri hazırlamıştık. Bugün TOKİ tarafından şehrimizin yeni yaşam alanı Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Millet Bahçesi; 70 bin metrekarelik alanda yeşil alanları, yürüyüş ve spor alanları, oturma alanları, su kaynakları, çocukların oyun oynayabileceği alanlarla şehrimize çok yakışacak bir çalışma şehrin enfes aldığı bir alan olacak. Tamamlandığında ise büyük beğeni toplayacak. Tüm Sakaryalılara hayırlı olsun” dedi.

Millet Bahçesi'nin ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Sakarya'ya kazandırılacak Millet Bahçesi'nin inşası için 22 firma tekliflerini sundu.