Sakarya'nın sağlığı Tıp Merkezi'ne emanet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliyle 2019 yılında da Sakarya'ya sağlık hizmeti sundu. Kaliteli sağlık hizmetini 2019 yılı boyunca şifa arayanlara sunan Tıp Merkezi'nin yıllık faaliyet raporu açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi'nde 2019 yılında da Sakarya'ya kaliteli sağlık hizmetleri sunuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2019 yılında Tıp Merkezimizde 109 bin 765 hastanın muayenesi yapıldı. 962 hastanın da nakil işlemleri gerçekleştirildi. 355 hastaya da hasta karyolası desteğinde bulunuldu. ‘Herkes İçin Sağlık' projesi kapsamında 3 bin kişinin faydalandığı sağlık konferansları düzenlendi. İlk yardım eğitimlerinden de 298 kişi istifade etti. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezimiz sürücü belgesi sağlık raporu verme yetkisine de sahip oldu. Son olarak ‘Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin yanlarında olundu” denildi.

Tıp Merkezi ile Sakarya'ya sağlık alanında hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “100 bini aşkın hastanın tedavi edildiği, konferans ve eğitim çalışmalarıyla sağlıkta bilinçli bir şehir oluşturma hedefiyle çalışan Tıp Merkezimiz, inşallah 2020 yılında da Sakarya'nın sağlığına sağlık katacak. Sağlık alanında da teknolojiyi yakından takip etmeye, Tıp Merkezimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. ‘Hoş Geldin Bebek' projemizle de yeni doğan yavrularımızın ve ailelerinin yanında olacağız. 2020 yılının tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.