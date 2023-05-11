Sakarya'nın simge noktaları ay yıldızla süsleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ana cadde üzerindeki kavşaklara uyguladığı ay yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemi vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor. Üzerinde vatanın simgelerini taşıyan uygulama, 2 farklı noktaya daha uygulandı. Eski İzmit Caddesi olarak bilinen Adnan Menderes Caddesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kavşakları yeni aydınlatma sistemiyle güzelleşti. Kırmızıyla beyaz ışıkların buluştuğu, ay yıldızın süslediği dekoratif işleme bölgenin estetik görüntüsünü zenginleştirdi.