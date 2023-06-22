Sakarya'nın ‘su taşkını' raporu

19-21 Haziran tarihlerinde Marmara Bölgesini etkisi altına alan ve Sakarya'da bazı bölgelerde metrekareye 112 kilograma kadar yağışın düştüğü kuvvetli sağanak sonrası Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili rapor paylaşıldı.

Bin 726 su taşkını olayı, 181 personel

Yapılan açıklamaya göre Sakarya'nın tüm ilçelerinde, SASKİ ekiplerinin kuvvetli sağanak yağış etkili olduğu andan itibaren harekete geçtiği ve tüm bölgelerde 181 personel ve 89 araçla toplamda bin 726 su taşkını olayına müdahale edildiği belirtildi. Ekipler, dere yataklarında yaptıkları çalışmayla taşan suyun yerleşim alanlarına akışını en hızlı şekilde durdurmak için seferber oldu.

SASKİ'den anında müdahale

Yapılan açıklamada, “19-21 Haziran tarihlerinde bölgemizi ve şehrimizi etkisi altına alan sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte teyakkuzda olan tüm ekiplerimiz su taşkınlarına ve zarar gören altyapılarda hızla onarıma başlamıştır. SASKİ olarak yükleyici, kamyon, vidanjör, eskavatör, kanal aracı ve içmesuyu tankeri, ekip arabası olmak üzere toplam 89 araç ve 181 personel ile gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştirmiştir. 10 ilçemizde su arızası, yol açımı, vidanjör ile su çekimi, kanal aracı müdahalesi, dere temizliği, tanker ile müdahale, fosseptik çekimi, kanalizasyon şebeke temizliği gibi bin 726 su taşkını sonrası olayına müdahale gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımız bazı ilçelerimizde halen devam etmekte ve su taşkının oluşturduğu etkileri silmek üzerine hız kesmeden devam edecektir. Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.