Sakarya'nın teleferiği açılışa gün sayıyor

Gölü, doğası ve yeşiliyle eşsiz güzellikleri içinde barındıran Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapımı tamamlanan teleferik, açılışa gün sayıyor. 2 istasyon, 9 teleferik direği ve 36 kabinden oluşan teleferik, İstanbul'un arka bahçesi konumunda ziyaretçilerine yeşil ve mavinin tonlarını yansıtacak.

Sakarya'da eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca ilçesi İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan teleferik projesi açılışa gün sayıyor. 2 istasyon, 9 teleferik direği ile 36 kabinden oluşan teleferik projesiyle de ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Yap, devret, işlet modeliyle inşası yapılan projede ilçe belediyesi de proje ortakları konumunda yer alıyor.

15 Haziran'da hizmete açılacak

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, teleferiği 15 Haziran Perşembe günü hizmete açmayı planladıklarını duyurdu. Açılışına günler kalan teleferik projesinin teknik detaylarından söz eden Sapanca Teleferik Teknik Müdürü İbrahim Karakoç ise her türlü kötü senaryoya göre testlerin yapıldığını aktardı. Karakoç, teleferiklerin saatte bin 500 kişiyi taşıyacak kapasitede olduğunu ve her kabinin maksimum 8 kişi alabildiğini söyledi.

“Sapanca marka bir ilçemiz”

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, “Teleferiği çalıştırma ve işletmeyi açma dönemini gerçekleştirmiş olduk. Sapanca marka bir ilçemiz ve bu marka ilçeyi daha ileri taşımak için bazı yeni destinasyonlara yönelik yatırımları yapılması gerekiyordu. Sapanca Belediyesi'nin açtığı ihaleye katıldık. Yap, işlet, devret modeliyle bu ihaleyi aldık. Yeri ve çalışma şeklini Sapanca Belediyesi tarafından bize belirtildiği şekilde harfiyen onlara uyduk. 5 yıl gibi bir süreç aldı, ülkemizin son yıllarda çektiği başına gelen sevmediğimiz olaylar bize de yansıdı. Dolayısıyla 5'inci senede tesisi açma imkanını buluyoruz. Hedeflenen biraz önce dediğim gibi Sapanca zaten marka bir ilçeydi ve bunu ileri taşıyacak özellikle körfez ülkelerinden gelen misafirlerinin kapasitelerini artırmak için yeni bir yatırımlara gerek duydu Sapanca gözle görülür bir artış sağlanacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Sapanca'yı başka bir gözle seyretmeye başlayacaklar”

Özgümüş, “Buradaki maksat hem Sapanca yaşayanlarına bir katkı aynı zamanda Sapanca Belediyesi de bizim ortağımız. Burada satılacak her biletten veya gelirden Sapanca Belediyesi de hisse alacak. Süresi bittiğinde de tesis tamamen Sapanca Belediyesine kalacak. Sapanca konum olarak düz bir arazide yerleşik düzende olan bir yer. Dolayısıyla Sapanca'nın güzelliğini gelenler bütün olarak göremiyordu. Bizim çıkış istikametimizdeki Sapanca manzarasını bir bütünlüğünü görecek. Bir orman alanına çıkıyoruz, bir mesire alanımız var. Oradaki hafta sonlarını veya geldikleri günü daha iyi geçirmek için tüm imkanları, altyapısını hazırladık. Sapanca'nın dünyada da eşi az görülen bir göl özelliği var. Biz bunu bütün olarak göstermek için seyahat boyunca da bu güzelliği bire bir yaşamayı hedefledik. Gerçekleşen yapımda da gelenler de görecekler Sapanca'yı başka bir gözle seyretmeye başlayacaklar. Teknik olarak şu anda testler yapılıyor Pazartesi günü test bittikten sonra uluslararası bir sertifika alacağız ki o bizim için çok önemli. O sertifikadan sonra Perşembe gününden itibaren bilet satışlarıyla açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Saatte bin 500 misafir kapasitesi”

Sapanca Teleferik Teknik Müdürü İbrahim Karakoç, “Sapanca ilçemizde kurduğumuz montajını tamamladığımız sistemimiz 2 istasyon, 9 teleferik direği ve 36 kabinden oluşan bir sistemle montajı tamamlandı. Teleferik sisteminde kullandığımız motor sistemleri tamamının montajı bütün aşamalarıyla kontrol edilerek sağlamlık testleri ekstra kendi içimizde yaptığımız testlerle birlikte şu an için aktif şekilde çalışmakta. Herhangi bir kazaya veya herhangi bir probleme mahal verecek hiçbir durum şu an için söz konusu değil ve bununla karşı karşıya kalmıyoruz. Teleferik sistemlerinde doğaya, özellikle çevre konjonktürüne hiçbir şekilde zarar verecek bir durumla karşı karşıya kalmadığımızı buradan belirtmek isterim. Hiçbir ağaç kesintisine ve doğa katliamı gibi bu tarz kötü tabirlere kesinlikle yer vermiyoruz. Şu an için hattımız 55 metre yükseklikte direklerden oluşuyor ve tamamen ağaç ve orman örtüsünün üzerinden devam ediyoruz. Tesisimizde saatlik kapasitemiz bin 500 misafirle devam edecek. Saatte bin 500 misafirimizi alt istasyon diye tabir ettiğimiz Sapanca merkez Kırkpınar Mahallesi'nden üst istasyonumuz olan İncebel mesire alanına çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Misafirlerimizi yeşil ve mavinin iç içe olduğu bir yolculuk bekliyor”

Karakoç, “Seyahatin bizim açımızdan görmelerini herkese çok şiddetle tavsiye ediyorum. Biz hem şehri hem göl manzarasını çok daha farklı bir açıdan, çok daha farklı bir durumla misafirlerimizi seyrettireceğiz. Bu konuda elimizden gelen bütün desteği ekiplerimizle, teknik ekiplerimiz olarak personelimiz olarak tamamen hazır bir vaziyette bekliyoruz. Tüm kabinlerimiz tamamen panoramik. Bu görüntü içerisinde de kabinlerimiz 8 kişilik maksimum kapasiteyle çalışıyor. Fakat değerli misafirlerimizin öngördüğü üzere kabindeki müşteri sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Sapanca teleferiğe gelecek olan misafirlerimizi karşılayacak çok farklı bir manzaradan bahsetmek istiyorum. Tesis alt istasyon yolculuğa başladıkları anda tam sol taraflarında bir göl manzarasıyla, akabinde devam ettikleri takdirde ise tamamen bir orman manzarasıyla yani yeşil ve mavinin iç içe olduğu bir yolculuk bekliyor” ifadelerini kullandı.