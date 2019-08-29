Sakarya'nın temizliğine hükümlülerden anlamlı katkı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sakarya Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde, ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında 100 hükümlü ile Sakarya Arifiye Belediyesi Gölbaşı Piknik Alanında çevre temizliği etkinliği gerçekleşti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü; hükümlünün kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zaman planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' adı altında 100 hükümlü Sakarya Arifiye Belediyesi Gölbaşı Piknik Alanında çevre temizliği etkinliği gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, Cumhuriyet Savcısı Emrullah Eryılmaz, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı katıldı.