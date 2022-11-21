Sakarya'nın yeni gözdesi: Vagon Kıraathanesi

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Yarının Sakarya'sının ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Projemiz Çark manzarasıyla hemşehrilerimizin yeni gözdesi olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir arada olabileceği ve sosyal yaşama ciddi katkılar sunan projelerine her gün bir yenisini ekliyor. Bugüne kadar on binlerce kişinin kullanabileceği birçok sosyal donatı alanını şehre kazandıran Büyükşehir Uçak Kıraathanesi, Ters Ev, Engelsiz Millet Bahçesi, İl Ormanı Tabiat Parkı'ndan sonra bu kez Vagon Kıraathanesi'ni hizmete açtı. İçerisinde balık tutma alanı, led ışıklar, dekoratif duraklar, travers merdiven, köprü, çocuk oyun grupları, peyzaj dokunuşuyla güzelleşen bölümler, taş işlemeler, vagon lokantası, kütüphane ve kitap okuma alanları olan projenin tanıtımı yapıldı. Başkan Ekrem Yüce, alanda misafirleri bizzat ağırlayarak proje hakkında bilgiler verdi. Lokomotif bölümü, kafeteryası, vatandaşların vakit geçirebileceği vagonlar, çocuk parkı, köprüsü ve park içindeki diğer alanları anlatan Yüce, yeşili ve doğasıyla bu mekânın Sakaryalıların gözdesi olacağını söyledi.

“Vagonla özdeşleşen bir şehir”

Projenin detaylarından bahseden Yüce, “Bildiğiniz üzere vagonla özleşen ve vagon üretiminde Türkiye markası olan Sakarya'mız; bu proje ile sembolik bir hal kazanacak. Serdivan ve Adapazarı arasındaki Mithatpaşa Köprüsü bölgesinde Çark Deresi'nin hemen yanına 4 bin metrekarelik alanda iki vagon tahsis ettik. Birini kafe olarak birini de kitap evi olarak kullanacağız. Bir vagonda hoş sohbet edebileceğimiz bir ortam varken, diğer vagonda da dilediğimizce kitap okuyabileceğimiz bir vagon kurduk” dedi.

“Yeni sosyal mekanı, gözdesi olacak”

Bu alanın Sakarya'nın yeni gözdesi olacağına dikkat çeken Başkan Yüce, “Vagon lokantası, kıraathane, kütüphanesi, led aydınlatmalar, dekoratif duraklar, ahşap balık tutma platformu, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemeleri, dekoratif taş işlemeleri, banklar, travers merdiveni ve yürüyüş yollarının inşasıyla zengin bir çalışma haline dönüştü. Ailenizle, dostlarınızla ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceksiniz. Vagon Kıraathanesi; çark manzarası eşliğinde hemşerilerimizin yeni sosyal mekanı, gözdesi olacak inşallah.” diye konuştu.

Öte yandan programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Hasan Başiş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.