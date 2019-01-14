Sakarya'nın yeni laboratuvarı için çalışmalar başladı

Rüstem Keleş, şehrin yeni laboratuvar binası için inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.

Sakarya'da suya tam kontrol sağladıklarını, teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde faydalanarak bilimsel çalıştıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Musluklara Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz. Atıksu arıtma standartlarımız çok üst düzeyde. Tabi kurumumuzun bu başarısında sık sık aldığımız numunelerin ve laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz incelemelerin büyük önemi var. İnşallah bu anlamda yeni binamızla imkanlarımızı daha da üst seviyeye taşımış olacağız” dedi.

Yeni laboratuvar binasının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde inşa edildiğini aktaran Keleş, “Şu anda temel çalışmalarımız sürüyor. Binamız 3 kattan oluşacak. Bin 720 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak. Çevreye duyarlı, atık kontrolünü sağlayan, cihaz parkuru olarak bölgenin en kapsamlı cihazlarına sahip, iç standartlar açısından değerlendirildiğinde rehber dokümana uygun şekilde inşa edilecek bir laboratuvar binasını şehrimize kazandırmış olacağız. Önümüzdeki süreçte laboratuvarımızın yanına bir de SCADA binası inşa edeceğiz. Şu anda Karaman'da bulunan mevcut laboratuvarımızda atıksu, içmesuyu ve yüzeysel suların kalitesini takip etmek amacıyla alınan bütün parametrelere bakılabiliyor. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen bütün parametrelerden yeterlilik belgesine sahip. İnşallah biz yeni laboratuvar binamızla bunların yanı sıra tam donanımlı ve uluslararası standartlarda bölgenin en kapsamlısı olabilecek bir hizmet binasını inşa edeceğiz” diye konuştu.