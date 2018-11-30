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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Beyaz örtü ile kaplanan yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.


Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya'nın yüksek kesimlerine sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Bin 725 rakıma sahip Sakarya'nın en yüksek noktalarından olan Dikmen Mahallesi ve Yaylası beyaz örtü ile kaplandı. Günlerdir devam eden yağmur yağışı yerini kara bıraktı. Akyazı ilçesinin yaylaları da kara teslim oldu.


Yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

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