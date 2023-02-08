Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sakarya'nın Taraklı ilçesi etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırıyor. Kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Taraklı ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

Kar yağışının uzun süredir beklendiğini söyleyen Birol Barış, "Şubat ayı olmasına rağmen beklenen kar geldi. Biraz fazla bastırdı, inşallah iyi geçecek" dedi. Nevzat Akay ise, "Uzun zamandır beklediğimiz kar, Şubat ayında yağmaya başladı. Bu berekettir, çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.