Sakaryaspor 1 puanla yetindi

Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Samsunspor teknik direktörleri maç sonunda açıklama yaptı.

Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası iki takımın Teknik Direktörleri maçı değerlendirdi.

"Daha iyi oynamalıyız"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin yaptığı açıklamada, "Bizim için final değildi ama karşı takım için finaldi. Bugün rakip ile puan farkını 5'e çıkaracaktık. Kısmetimiz bizden yana değildi. İlk yarıda gol yedik, ikinci yarıda gol yedik. Beraberliği sağlayabilmek için savaş verdik. Becerdik de bunu. Ama maçın sonunda sonunda verdiğimiz pozisyonları gol yapamadık. İyi mücadele ettik kazanabilirdik. Kazanma adına çok uğraş verdik ama ne yazık ki bir puanla bitirebildik. Çok kazanmak istiyorduk en büyük rakiplerimizden biri Samsunspor'du. Olsa 5 puan fark çok güzel olurdu. Futbolda bazen aksilik oluyor. Kaçırdığımız pozisyonlar inşallah önümüzdeki devrede pahalıya patlamaz. Geldiğimden bugüne kadar 13'üncü maç. Hiç penaltı atmamıştım. Bizim futbolcular hepsini bu güne bıraktı herhalde. İkinci devrede bu tür maçları daha iyi oynamalıyız” dedi.

"Yazık diyorum"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor seyircisi ile birlikte çok etkili yüklendiğini biliyorduk. Oyuncularıma bunu anlattım. Maçta verilen penaltı çok komikti. Bu şekilde verilen penaltı bizce haksızlık. Üzgünüm. Bütün ikili mücadelede galip gelmemeleri adına, enerjilerini düşürmeleri adına bütün inisiyatiflerini rakip takımdan yana kullandı. Bu tür ne futbol ilerler ne de hakemlik. Yazık diyorum" diye konuştu.