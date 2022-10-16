Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibini 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

“En önemlisi topa sahip olamadık”

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, “2 farklı devre iki farklı durum yaşandı u akşam burada. Oyunun ilk yarasında kalemizde pozisyonlar versek te planladığımız alan savunması, alandan baskıya geçişler istediğimiz gibiydi ve hızlı geçişlerle oyunu tutmak istiyorduk. 2'den fazla gol atabilirdik, uygun pozisyonlar vardı ama rakibimizde bu pozisyonları buldu. Biraz savunmada dikkatsizlik. İçeriye 2-0 giremedik, rakibimiz bir gol buldu. Oyunun ikinci yarasında konuştuğumuz birçok şeyi gerçekleştirdi Sakaryaspor ama ona karşı yapmamız gerekenler karşısında biz başaralı olamadık. En önemlisi topa sahip olamadık. Bu durumlarda topa sahip olamazsanız rakibinizin de pozisyon bulma durumu artıyor. Dikkatsizlikle goller yerdik skoru korumalıydık buradan puansız dönmemeliydik buda üzücü bir durum oldu” dedi.

“Sonuna kadar oyunu bırakmadılar”

Takımın başına geçtikten sonra ilk galibiyetini alan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Oyun oynamak isteyen bir topluluğa, karakterli oyunculara sahibiz. Oyuncular bugünkü müsabakada kafadan oyuna başlangıcımız iyi. 2-0'dan sonrası bizi çok mutlu etti. Ben inancımı kaybetmedim insanın morali bu durumlarda bozulabiliyor sahada olmak, oyunu yönetmek çok farklı. 5-0'lık maçtan sonra kendi sahasında 2-0 mağlup duruma düşüyorsun ve oradan sonraki mücadele beni çok mutlu etti. Sonuna kadar oyunu bırakmadılar ve akabinde elde edilen skor bizi çok mutlu etti” diye konuştu.