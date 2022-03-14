Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde

Lig Kırmızı Grup'ta 65 puanla lider durumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Lig Kırmızı Grup'ta en yakında rakibi 1461 Trabzon'un 4 puan önünde 65 puanla lider konumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Adıyaman FK müsabakasının çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakaryaspor, geride kalan 29 haftada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Rakip Adıyaman'ın ise söz konusu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik, 18 yenilgisi bulunuyor.

Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmadan galip gelerek hem 3 puan almayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı istiyor.