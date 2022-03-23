İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor, Afjet Afyonspor mesaisinde

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Afjet Afyonspor'a konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.


Kadrosuna kattığı yeni isimlerle çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, cumartesi günü deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda son oynadığı 3 maçı kazanırken, toplamda da 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak puanını 68'e çıkaran yeşil-siyahlılar, 31 haftada 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 50 puanla 6. sırada yer alan Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Zafer Stadyumu'nda cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

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