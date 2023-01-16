Sakaryaspor, Altınordu mesaisinde

Lig'in 20. haftasında Altınordu'yu konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, ligin 20. haftasında Altınordu'yu ağırlayacak. Bu çerçevede müsabakadan galibiyet almak için çalışmalarını sürdüren Sakarya ekibi, antrenmanlarına devam ediyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde, sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

Sakaryaspor - Altınordu mücadelesi, 20 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.