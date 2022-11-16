Sakaryaspor, Bandırmaspor mesaisinde

Lig'in 14. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Bandırma maçı önemli müsabakalardan biri kendi sahamızda oynuyoruz. Bunun yanında oyunu gören reaksiyonu gören taraftarın coşkularına gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Lig'in 14. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek Sakaryaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 11. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9. sırada yer alan Bandırmaspor'u konuk edecek. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryaspor'da sakatlığı bulunan Çağlayan Menderes takımdan ayrı düz koşu yaparken yeşil-siyahlıların golcü oyuncusu Kabongo Kassongo ve Oğuz Kocabal sakatlığı sebebiyle antrenmana katılamadı. Takım daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti. Yeşil siyahlılar hazırlıklarını hızla sürdürdüğü karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Maç, 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan teknik adam Özbalta, müsabakanın önemli olduğunu ve maçın galibiyetle neticelenmesini temenni ettiğini aktardı.

“Taraftarın coşkularına gerçekten ihtiyacımız var”

Bandırmaspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Bandırma maçı önemli müsabakalardan biri kendi sahamızda oynuyoruz. Göreve geldiğim günden beri ben oyunculara ve taraftara omurgalı bir maç dik duruşlu bir maç oynamayı ve izlettirmeyi hedefliyorum ve bunu da oyuncularımızın başardığını düşünüyorum. Bu hafta sonu da aynı duruşu devam ettirmelerini istiyorum oyuncularımdan ve onlara bu hususta güveniyorum. Bunun yanında da oyunu gören reaksiyonu gören taraftarın coşkularına gerçekten ihtiyacımız var. Hafta sonu gelsinler geçen haftanın üstüne çıkalım. Bazen bulunduğumuz konum bizleri mutlu etmeye bilir ama hangi noktaya gideceğimizi de insanların görüşleri bakış açıları belirler diye düşünüyorum. Olduktan sonra herkes inanıyor o durumu yaşamayalım her zaman takımımızın yanında olalım herkesin çorbada tuzu bulunsun. Sezon sonu geldiği zaman dönüp bakarız ne olmuş, ne olmamış o en kolayı” dedi.