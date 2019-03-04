Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi: "Formalar çıktığı zaman herkeste derin bir kesik olduğunu gördük"

Ekşi, oyunculardaki yara izlerinin kesici aletle yapıldığının hastane raporları ile tespit edildiğini belirterek, "Formalar çıktığı zaman herkeste derin bir kesik olduğunu gördük" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, cumartesi günü deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelmişti. Maç öncesinde ve maç sırasında yaşanan olayların ardından Sakaryasporlu bazı futbolcuların çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana geldi. Karşılaşmanın ardından futbolcuların darp raporu alarak şikayetçi oldukları belirtildi. Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ve yönetimi, şehre döner dönmez bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Ekşi, futbolcularının Türk askeri gibi savaştığını söyledi.

"Formalar çıktığı zaman herkeste derin bir kesik olduğunu gördük"

Maç öncesi oyuncuların rakip futbolcunun elinde bir cisim görerek şikayet ettiğini söyleyen Sakaryaspor Başkan Vekili Cumhur Genç "İstiklal Marşı sonrasında yedek kalecimiz Aykut, Futbol Şube Sorumlumuz Hüseyin Aydınlı'ya, Mansur'u göstererek elinde bir alet olduğunu söylemiş. Daha sonra Hüseyin de bizzat onu gözleriyle görmüş. Saha içerisinde de televizyonlara yansıyan görüntüler yaşanıyor. Bizim oyuncularımız bu olaylar yaşanırken hakemle diyalog halinde olarak şikayet ediyorlar. Karşı takımdaki oyuncunun elinde bir şey olduğunu ve kendilerini darp ettiğini söyleyerek almasını istiyor. Hakem 'Oynayın. Şu anda yapabilecek bir şey yok oynayın' diyor. Biz olayın büyüklüğünü futbolcularımız devre arasında soyunma odasına geldiğinde fark ediyoruz. Formalar çıktığı zaman herkeste derin bir kesik olduğunu gördük" dedi.

"Temsilciye 'kesici alet var futbolcumuz darp ediliyor' diyoruz"

Soyunma odasından çıkan yaralı oyuncular ile maça devam ettiklerini ifade eden Genç, "Biz tekrardan dışarı çıkıyoruz bu arada. Temsilciye 'kesici alet var, futbolcumuz darp ediliyor. Bunu üzerinden almanız lazım' diyoruz. 'Tamam ben gerekeni yapacağım' diyor. Biz de izliyoruz, temsilci olduğu yerde duruyor, hiç hareket etmiyor. Daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürü çağırınca temsilci geliyor. Müdürümüz 'Böyle böyle bir şey varmış, arkadaşlar şikayetçi' diyor, temsilci de bunun üzerine 'Efendim ben 4. hakeme durumu ilettim, biz onu alacağız' diyor. Temsilciye 'Hani alacaktınız, maç başladı' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İzlerin kesici aletle yapılmış olduğu hastane raporlarında mevcut"

Maç sonrası oyuncuların hastane gittiğini anlatan Genç, "Neticede hiçbir şey olmuyor. Daha sonra biz maçtan sonra Ferhat, Tevfik, Dilaver ve Hacı Ömer isimli arkadaşları hemen hastaneye götürüyoruz. Gidip raporlarını alıyoruz. Raporlarda Tevfik'deki izlerin çok belirgin bir şekilde kesici aletle yapılmış olduğu mevcut. Daha sonra karakola geçerek şikayetçi olunuyor. Hukuki süreci de bu şekilde başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Yapılanlar hoş şeyler değil"

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise son olarak şöyle konuştu: "Yapılanlar hoş şeyler değil. Biz oraya futbol oynamaya gittik. Maç başlamadan yapılanları gördük. Tabii ki bunlara hakem ve temsilciler de göz yumdular. Bunların olmaması gerekir. Biz kendi sahamızda, kendi alanımızda ısınırken saldırmalarına hakem ve temsilciler göz yumdu. Yönetici arkadaşlarımın bunları dile getirmesine rağmen, bir kişiden kesici alet alınamadı. Hakemin böyle bir yetkisi var, oyunu durdurup çağırıp aratma yetkisi de var. Hiçbir şekilde oyuna müdahale etmedi. Hakem bizim gözümüzde sınıfta kalmıştır. Orada tamamen Amedspor için elinden ne geliyorsa da yapmıştır. Biz spor konuşmak istiyoruz ama burada sporla ilgili hiçbir şey yok. Buradan ne sonuç çıkacak onu bekliyoruz. Ondan sonra gerekirse federasyona, gerekirse MYK'ya Sakaryaspor olarak yürüyeceğiz. Sakaryaspor'a karşı bu tür eylemler ve hakem hatası istemiyoruz."