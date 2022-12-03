Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor'a 1-0 kaybeden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bilazer, “Bugün istediğimiz oyunu oynadık. İlk yarı pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Son 3 haftada aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bitirme noktasında yetersiz kalıyoruz. İkinci yarı yine pozisyon anlamında bizim için her şey iyi gidiyordu. Maalesef korner olmayan bir pozisyondu, maçın hakemi korner verdi. Bununla birlikte Ümit'in sarı kartı olmamış olsaydı bence o pozisyona hakem sarı kart verecekti. İkinci yarı bizim için maçın okunacağı tek bir şey var hakeminin yetersiz performansı” dedi.

“Adımlarımızı sağlam atmak zorundayız”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Bizim için önemli karşılaşmalardan bir tanesiydi. Takımın aslında biz geldikten sonraki dönemde belirli ivme kazandığı derleme, toparlama açısından iyi bir noktaya geldiğini inanıyorum, olumsuzluklara yani cezalık ve uzun süren sakatlıklara rağmen biraz sıkıntı yaşadık. Hem Erzurumspor takımını bulunduğu yerde tutup onlardan uzaklaşmamız gereken bir müsabakaydı, hem de yukardaki sıkışan grubun içine biz de kendimizi dahil edebilir miyiz düşüncesiyle çıktığımız karşılaşmalardan bir tanesiydi. Sakaryaspor'un her zaman hedefi olacaktır; soğukkanlı olmak zorundayız, camia tarihi olan büyük bir camia ve ülke çapında beğenilen bir camia Sakaryaspor. İlk çıktığımız senede adımlarımızı sağlam atmak durumundayız. Forma özel bir forma, Sakaryaspor'un iyi bir tarihi var ve tarihi bu kadar güçlü olan bir camianın formasını terleten oyuncuların da taraftarlara karşı mahcup olmama duyguları var, bu duygu da maçın içerisinde bazen ister istemez stres oluşturmuyor değil. İlk yarı bu stresi oyuncularımız hissettiler ama oyuna tutunabildiler. Bu iş bireysel değil ama biz takım oyununa çok önem veren bir ekibiz, eğer organizasyonları olan bir takım olursanız o zaman değirmen çarkı dönmeye başlar, o çarkın içerisinde bazı eksiklikler olsa da onun yerine oynayan oyuncular o organizasyonları devam ettirir. İlk yarı sallandık ama bu bizi ayakta tuttu. Cihan'ın güzel çıkardığı bir top, onun adına mutlu oldum tabi. İkinci yarı başka bir senaryo vardı. Oyunu domino ederek, rakibin geliştireceği bazı tehlikeli pozisyonlarda takım savunmasını iyi yaparak golün de çok iyi bir dakikada gelmesiyle arkadan 2-0'lık skorla mutlu ayrılıyoruz. Muhteşem bir taraftar vardı o taraftara armağan olsun, tüylerimiz diken diken oldu. Onlara ayrı bir parantez açmak istiyorum, hepsinin emeklerine sağlık” diye konuştu.