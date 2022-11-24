Sakaryaspor, Boluspor hazırlıklarını sürdürdü

Lig'in 15. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde 4 maçlık kazanamama serisini evinde Bandırmaspor galibiyetiyle sonlandıran yeşil-siyahlılar, deplasmanda da puan ya da puanlar alarak Play-Off hattında yer almak istiyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

Takımla çalışmada Çağlayan Menderes, Oğuz Kocabal ve Kabongo Kasongo sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdüğü karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Boluspor-Sakaryaspor mücadelesi, 26 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.