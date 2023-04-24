Sakaryaspor-Boluspor maçının ardından

Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor teknik sorumlusu Ahmet Görkem Görk, “Çok önemli bir deplasmana geldik. Gelmeden tabii ki bir belli bir müddet çalışmamız gerekiyordu. Çünkü rakip daha çok isteyecekti. Kendi taraftarı kullanacaktı çok büyük bir camia. Öncelikle iki takımı da tabii tebrik ederiz. Bizim yapmak istediklerimiz şuydu; rakibin bize baskısı ve biz bu baskıyı nasıl kırarız? Rakip bize hücum yaparken artık savunma değil ikinci hamle olarak biz nasıl hücum yaparızı çalışmak istedik. Geçiş oyunuyla ikinci bölge ciddi savunmayla, özellikle dirençli, iki kuvvetli orta sahayla oynamaya çalıştık. 14 numaralı Nalepa'ya baskı yapmak ve dikine fazla oynatmamak adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Özellikle Ümit'in uzun vurmasıyla alakalı çalışmalar yaptık, sürekli çalıştık. Oyuna topu sokmak yerine uzun vursun bizim için hızlı dönen toplarla ikinci dönem topları alabileceğimizi sahipsiz topları alabileceğimizi biliyorduk bunları ilk yarı gerçekleştirdik. İkinci yarı geçiş daha fazla olmaya başladı. Özellikle ilk 15 dakika içerisinde iki tane netimiz bunları iyi vurabilsek daha sonra maçın sonuna doğru da üç dört tane net oldu. İki büyük camianın güzel bir mücadelesiydi. Umarım iki takım da istediği neyse alır” dedi.

“Üç tane maçımız var, bakalım hangi pozisyonda ligi bitireceğiz ben de merak ediyorum”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “İki haftadan beri kazanamıyorduk. Deplasman mağlubiyetleri aldık doksan artılarda yediğimiz gollerle genelde maçların net ikinci yarıda iyi oynadık. Bugün de aslında maça iyi başladık. Golü yiyene kadar gayet iyiydi ataklarımız vardı sağdan ve soldan özellikle sağ taraftan çok iyi ataklar yaptığımızı söyleyebilirim. Fakat maalesef iki haftadan beri bireysel hatalardan dolayı goller yiyoruz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. İkinci yarı oyuncuların maçı çevirmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. İkinci yarı takımımız gerçekten çok istekli, arzulu oynadı ama maalesef galibiyet almakta muvaffak olamadık. Ama bu bir puanla ben kıymetli olacağını düşünüyorum çünkü alttan gelen takımlar var herkes play-off'un içine girmek istiyor. Bugün rakibimiz adına da son şanstı diyebilirim. Rakibimizin çünkü bizden bir maç fazlalığı olacaktı ve bizi yenip mutlaka içinde yer bulmak isteyeceklerdi. Onlar da olağanüstü mücadele ettiler. Belki de 10 kişiyle etten duvar kurdular diyebilirim. Hatta üç tane de aslında iyi bir oyun planı yapmışlar üç tane de hızlı oyuncularını önde bırakmışlar ve kontra ataklarla da bizi sıkıntıya soktuklarını söyleyebilirim. Dediğim gibi maçın başında golü yediğiniz dakikaya kadar oyun üstünlüğümüz vardı. Fakat çok iyi defans yaptıkları için maalesef çok fazla pozisyon yönetemedik. Neticesinde bir puanla ayrıldık, üzgünüz. Üç tane maçımız var üç maçı da kazanmak için sahada olacağız. Bakalım hangi pozisyonda ligi bitireceğiz ben de merak ediyorum” diye konuştu.