Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisine başladı

Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı takımın Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Kalan haftalarda da zorluk derecesi çok yüksek maçlar oynayacağız. Hiçbir maç bu saatten sonra kolay değil. Hem bizler hem rakipler için kolay değil. Minimum hatayla inşallah ligi tamamlayıp en doğru yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde başlayan antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Eyüpspor mücadelesi, 30 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

“Kalan haftalarda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız”

Sakaryaspor Teknik Direktör Taner Taşkın, Eyüpspor ile olan karşılaşmanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu belirterek, “Son Bodrumspor galibiyetiyle beraber moral bulduk. Altı puanlık bir maçtı bizim için. Hedefin içine yavaş yavaş girmeye başladık diye düşünüyorum. Bu hafta sonu da maçımız yok. Adanaspor'dan alacağımız üç puanla beraber zirveye doğru biraz daha yürüyeceğiz. Tabii önümüzde hafta arası Eyüpspor'la zorluk derecesi yüksek bir maç var. O da 6 puanlık maçlardan bir tanesi. Sahamızda seyircisiz oynayacağız. Tabii seyircisiz oynamak şehir gerçekten bizim için kolay değil. Çünkü Sakarya bir futbol şehri. Burada seyirciyle beraber sahada olduğumuz zaman inanın çok daha güçlü bir konuma geliyor takım. Ama inşallah bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Takımımız bugün itibarıyla başladı. Sakatlarımızdan idmanımıza katılan oyuncularımız var. Kasongo da bugünkü antrenman ile takımla beraber. Tabii bir hafta içinde ne vereceğini tam bilmiyoruz. Ama büyük ihtimal sahada olacak diye düşünüyorum. Kalan haftalarda da zorluk derecesi çok yüksek maçlar oynayacağız. Hiçbir maç bu saatten sonra kolay değil. Hem bizler hem rakipler için kolay değil. Minimum hatayla inşallah ligi tamamlayıp en doğru yerde bitirmek istiyoruz” dedi.