Sakaryaspor finalde

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u sahasında 5-1 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta finale yükseldi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler. Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak, Emre Kargın
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz (Caner Koca dk. 56), Nuri Fatih Aydın (Oğuzhan Kayar dk. 70), Muhammet Reis (Hasan Bilal dk. 88), Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 56), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Mehmet Boztepe dk. 70), Ümit Yasin Arslan
Kırşehir Belediye Spor: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Üstün Bilgi (Ahmet Karadayı dk. 9), Serhat Mermer (Furkan Polat dk. 59, Hakan Yavuz, Ali Kuçik (Erbay Eker dk. 59), Mehmet Alaeddinoğlu, Oğuzhan Alaeddinoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak, Volkan Altınsoy, Batuhan Süer (İsmail Düzgün dk. 78)
Goller: Nuri Fatih Aydın (dk. 21), Burak Öksüz (dk. 45), Nuri Fatih Aydın (dk. 65), Hakan Aslantaş (dk. 86), Berk İsmail Ünsal (dk. 90) (Sakaryaspor), Volkan Altınsoy (dk. 62) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Ali Özgün, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Hakan Aslantaş, Ali Kuçik, Furkan Polat, İsmail Düzgün (Kırşehir Belediyespor)