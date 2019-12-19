Sakaryaspor için 54. yıla özel Cadde 54'ten ofis

Serdivan Belediyesi'nin vizyon projesi Cadde 54, Sakaryaspor'un 54. kuruluş yıldönümüne özel, Sakaryaspor'a ofis hediye etti.

Cadde 54'ün satış ofisinde gerçekleşen programa; Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, YU Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mekki Özkan, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Sakaryaspor ve YU Group yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda basın mensubu katıldı.

Projenin hayata geçirilmesi noktasında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür eden YU Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mekki Özkan, “Cadde 54 Sakarya'nın projesi. Sakaryaspor bu şehrin en önemli değerlerinden. Biz de bu değere sahip çıkarak katkıda bulunmak istedik. Takımıza faydalı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şehrin yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Ekonomimizin bulunduğu durum itibariyle istihdama ihtiyacımız var. Bu yüzden böyle bir ortamda büyük yatırımı Sakarya'ya kazandıran Sayın Mustafa Mekki Bey'e ve Sayın Yusuf Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sakaryaspor olarak biz de bu desteklere layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda; bize inanan, bize destek olan herkesi kimseye mahcup etmeden, şampiyonluğu şehrimize armağan edeceğiz” dedi.

Serdivan'ın merkezini oluşturmak gayesiyle temelleri atılan Cadde 54 Projesi'nin idari ve ticari aks fonksiyonlarıyla şehrin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bugün şehrimizin en büyük yatırımı olan Cadde 54 Projesi bu şehrin vizyon projesidir. Bu proje, milletini ve ülkesini sevenlerin yatırım yapmak adına hiçbir şekilde çekinmediğinin en güzel göstergesidir. Cadde 54 bu milletin ve bu ilçenin geleceği için atılmış çok önemli bir adımdır. Bize yakışan daha çok çalışıp, ülkemizin ve milletimizin geleceği için daha çok yatırım yapmaktır” diye konuştu.

Sakaryaspor'un şehirde yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, “Sakarya ve Sakaryaspor bizim sevdamızdır. Bu takımın daha yukarılara çıkması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Şimdi Sakaryasporumuzun hak ettiği konuma taşınması için sadece elimizi değil artık bedenimizi de taşın altına koyma vakti. Bu noktada Sayın Cumhur Bey ve Mustafa Bey ile yaptığımız görüşme neticesinde Sakaryasporumuza katkı sağlamak adına şehrin en güzel projesi Cadde 54'ten yatırımcı firmamızın fedakarlığıyla bir ofis veriyoruz. İnşallah motive olmuş bir şekilde sezon sonunda gülen taraf Sakaryasporumuz olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, YU Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mekki Özkan ve Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç imzalanan protokolün ardından, 54. yıla özel tasarlanan 54 numaralı Sakaryaspor formasıyla poz verdi. Başkan Alemdar ve Mekki Özkan ofis tahsisinin yanı sıra satın aldıkları 54. Yıl formaları ile de kampanyaya destek oldular. Program sonrası YU Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mekki Özkan, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte proje alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.