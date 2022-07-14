İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadeleri yer aldı.

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