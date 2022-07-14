Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadeleri yer aldı.