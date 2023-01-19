İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor, Minchev Dimitrov'u transfer etti

Sakaryaspor, Spartak Varna forması giyen Zdravko Minchev Dimitrov’u kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, Spartak Varna forması giyen Zdravko Minchev Dimitrov'u kadrosuna kattı.


Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlı ekip, Spartak Varna'dan Zdravko Minchev Dimitrov'u renklerine bağladı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Son olarak Spartak Varna forması giyen kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzaladık” denildi.

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