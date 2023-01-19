Sakaryaspor, Minchev Dimitrov'u transfer etti

Sakaryaspor, Spartak Varna forması giyen Zdravko Minchev Dimitrov'u kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlı ekip, Spartak Varna'dan Zdravko Minchev Dimitrov'u renklerine bağladı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Son olarak Spartak Varna forması giyen kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzaladık” denildi.