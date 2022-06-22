İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verdi.

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