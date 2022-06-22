Sakaryaspor oyuncuları sağlık kontrollerinde

Sakaryaspor futbolcuları yeni sezon öncesi takımın sağlık sponsoru olan Özel Adatıp Hastanesi'nde çeşitli kontrollerden geçirildi.

2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, kadrosundaki oyuncuları sağlık kontrollerinden geçirdi. 2014 yılından bu yana takımın sağlık sponsoru olan Özel Adatıp Hastanesi'nde kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi ve ortopedi uzmanları tarafından muayene edilen Hurşit Taşçı, Burak Süleyman, Kabongo Kasongo, Ozan Sol, Onur Ramazan Toprak, Isaac Donkor, Ümit Kurt'un gerekli tetkikleri yapıldı. Hastane yönetimi ise 2022 - 2023 sezonu için Sakaryaspor'a başarılar dileyerek, her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi.