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Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı

Play-Off çeyrek final müsabakası için Antalya’ya gidecek olan Sakaryaspor, son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu’nda yaparken Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftar grubu Tatangalar da takımı yalnız bırakmadı.

Play-Off çeyrek final müsabakası için Antalya'ya gidecek olan Sakaryaspor, son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaparken Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftar grubu Tatangalar da takımı yalnız bırakmadı.


Play-Off takvimine göre, yeşil-siyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da Antalya'da Ankara Demirspor'la oynanacak maçın son idmanını yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yeşil-siyahlı takımın taraftarlarının katıldığı son idmanda tezahüratlar havada uçuşurken meşaleler yakıldı. Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve taraftarların eşliğinde son idmanını yapan yeşil-siyahlı takım, Play-Off maçlarını yenerek şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyor.


Öte yandan, idman öncesinde takıma baklava ikram eden Vali Kaldırım, oynanacak olan Play-Off maçlarında da başarılar diledi.

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