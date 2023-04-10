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Sakaryaspor, Rizespor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Rizespor karşılaşmasın ilk antrenmanına yağmur altında başladı.


Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Kabongo Kasongo, Ümit Kurt, Furkan Köse, Odise Roshi ve Bülent Uzun sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı. Sakaryaspor - Çaykur Rizespor mücadelesi, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

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