Sakaryaspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Pazar günü karşılaşacakları Sarıyer maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Pazar günü oynanacak Sarıyer maçını kazanıp, Sakaryaspor için doğru yer dediğimiz liderliği alarak yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, 2018-2019 sezonunda oynadığı futbolla eski görkemli günlerine geri dönmeyi hedefliyor. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, bu sezon 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak başarılı grafiğini sürdürüyor. Pazar günü oynayacakları kritik maçı kazanarak liderliği tekrardan almak isteyen yeşil-siyahlılar oynayacağı Sarıyer maçına sıkı hazırlanıyor.

Oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan İsmail Ertekin, “Pazar günü oynanacak Sarıyer maçını kazanıp, Sakaryaspor için doğru yer dediğimiz yeri yani liderliği alarak yolumuza devam etmeliyiz. Şuanda bizim takıma bir şekilde takviye gerekiyor sayısal anlamda da gerekiyor. Sayısal anlamda da sayımız düştü. Bize yardım edecek birileri daha gerekiyor. Hem sayısal hem de nitelikli oyuncu olursa transfer zamanında bize yardımcı olur ama olmazsa hiçbir şey Dünyanın sonu değil. Biz elimizden gelen tüm gayretle bu savaşın içerisinde sonuna kadar olacağız. En son 11 kişi kalırsak, 11 kişiyle de çıkar savaşımızı veririz. Transfer yapamazsak, alttan genç kardeşlerimizi de alırız” dedi.

Sarıyer maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Ertekin, “Bu haftanın en güzel maçı olacak. Baktığınızda denk güçlerin mücadelesi. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Biz geldiğimizden bu yana deplasmanda kaybımız yok, tüm maçları hemen hemen kazandık. Bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanıp liderliği tekrar almamız gerekiyor, avantajı lehimize çevirmemiz lazım. Kazanabilirsek büyük bir avantaj yakalayarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah böyle de olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Sonuna kadar savaşa devam edeceğiz”

Ligin durumu hakkında da düşüncelerini paylaşan İsmail Ertekin, “Sezonunun sonuna kadar liderlik pozisyonu açık. Biz tekrar o pozisyonda olabilmek için sezon sonuna kadar savaşa devam edeceğiz. Bu savaştaki avantajlı taraf olmak istiyoruz, avantajlı taraf olabilmek için bu hafta Sarıyer maçını geçmemiz gerekiyor. 1'inci pozisyonda ki avantajlı takım olursak sona kadar götürürüz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Şu anda Sakarya için çok güzel bir tablo var”

Üst lige çıkabilme şansları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ertekin, “Baktığınızda yukardaki 6-7 takım gibi gözüküyor, Kastamonu'da geldi, yanaştı. Her takımın şansı var ama bu şansı en iyi kullanan takım olabilmek için gerekli tüm çabamızı sarf edeceğiz. Geçen hafta ki maçı bir şekilde kazansaydık çok iyi olacaktı ama beraberlik yani kaybetmemekte bir avantaj teşkil ediyor. Sarıyer maçını da kazanırsak yine aynı avantajı yakalamış olacağız. Puan farkımızı alttakiler ile koruyacağız. Ve yolumuza devam edeceğiz. Şuanda Sakarya için çok güzel bir tablo var. Bu tabloyu eğer transferi açabilirsek ki bunu çok istiyoruz, bütün yöneticiler ve bizler. 2 oyuncu takviyesi yapabilsek bu takıma kenardan, gelebilecek, bize yardımcı olabilecek sayısal olarak sayımız zaten düşük, bu hafta 18 kişi bile gidemeyeceğiz maça. Yardımcı olabilecek oyuncu olursa bugüne kadar harcanan emekler boşa gitmemiş olur. Sakarya şehri bu olayı kaldırabilir, kaldırması da gerekiyor diye düşünüyorum. Benim futbol kamuoyundan ve Sakaryaspor'u seven taraftardan, yöneticisinden, geçmişinden, geleceğinden tek isteğimiz bu. Bugüne kadar ki yapılan emeklere yazık, harcanan paralara yazık olmasın” ifadelerini kullandı.