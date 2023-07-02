Sakaryaspor yeni sezon için hazırlıklara başladı

Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonun hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor 2023-2024 sezonun ilk hazırlıklarına start verdi. Rüstemler Tesisi'nde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde sahaya çıkan takım, idmana düz koşu ile başladı. İdman, taktik ve istasyon çalışmalarla devam etti. Yeni sezonun ilk hazırlıklarına çıkan takımda yeni transferlerden Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar ve Muhammet Akarslan da katıldı. Yeşil- Siyahlı takımın ilk etap çalışmaları 12 Temmuz'a kadar Sakarya'da daha sonrasında ise Bolu'da devam edecek. Takım değerlendirmesi ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Taner Taşkın ise geçen sezon başarılı bir oyun sergilediklerini ve bu sezonda da ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

“Sakaryaspor isim olarak hep bir hedef takımıdır, yarışmacı bir takımdır”

Takımın durumu ve transferler hakkında konuşan yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Taner Taşkın, “Elimizde geçen seneden kalan çok güzel bir iskelet kadro var üzerine de yeni gelen arkadaşları yönetim kurulumuzla beraber çok iyi bir şekilde istişare ederek teker teker bünyemize katmayı hedefliyorduk. Şimdi yavaş yavaş geliyorlar, daha transferde yüzde ellilik mesafe aldık. Daha bir yüz ellilik dilim olduğunu da düşünüyorum. Her mevkiye ikişer tane oyuncu istedik ve her oyuncunun da aynı seviyede olmasını istedik geçen sene kadro derinliğinden dolayı biraz mustariptik. Ama bu sene bunu çok doğru bir şekilde doğru bir kadro mühendisliği yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen sezon için kendi geldiğimiz dönemden bahsedersek bana göre güzel bir sezondu çocuklar ve bizler gerçekten çok samimi bir şekilde mücadele ettik. Neticesinde ilk turda elenmemize rağmen ortaya çok karakterli bir oyun mücadele koyduk. Onu biliyorum oyuncuları da zaten teşekkür ettim. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu sene inşallah daha güçlü bir Sakaryaspor olarak, hedefe daha emin adımlarla gideceğiz. Çünkü herkes aynı seviyede, herkes sıfır puanla yarışa başlayacak. Sakaryaspor isim olarak hep bir hedef takımıdır, yarışmacı bir takımdır. Allah'ın izniyle biz de bu sene bu yarışmaya daha da fazla katkı sağlayacağız. İlk baştan itibaren yarışmanın içinde olan bir hüviyette olacağımıza inanıyorum. 12 gün Sakarya'dayız daha sonra 9 gün bir etap 8 gün bir etap Bolu'dayız” dedi.