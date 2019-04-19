Sakaryaspor'a destek ve moral yemeği düzenlendi

Sakaryaspor'a destek verilmesi adına Sakaryaspor yönetim kurulu tarafından yemek düzenlendi.

Sakaryaspor'a destek verilmesi adına organize edilen yemeğe, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Ekşi, yöneticiler, Teknik Direktör Şaban Yıldırım, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Bu yıl Sakaryaspor'un şampiyon olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade eden Takım Kaptanı Ferhat Yazgan, son üç maçı kazanmak için herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu, özellikle bu hafta Kastamonuspor 1966 ile deplasmanda oynayacakları maçta herkesi yanlarında görmeyi umut ettiklerini ifade etti.

Hedeflerinin kalan maçları kazanarak 1. Lige direkt çıkmak olduğunu belirten Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Ekşi, “Kalan maçlar öncesi Sakaryaspor'a desteklerinizi sağlamak adına böyle bir yemek organizasyonu yapmak istedik. Sakaryaspor bu şehrin en önemli markalarından birisidir. Hepimizin ortak paydası olan bu takımın daha üst liglerde mücadele etmesini istiyoruz. Bu organizasyona katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hem Sakaryaspor'a destek ve moral vermek için hem de yeni seçilen belediye başkanları ile tanışmak için güzel bir organizasyonda bir arada bulunduklarını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bizler merkezi yönetim olarak, sizler de yerel yönetimler olarak sporu geliştirmek adına çalışmalar yaparak daha yaygın hale getirme gayretindeyiz. Sporun yaygın hale gelmesi için de İlin adını taşıyan takımların başarılı olması gerekmektedir. On binleri, yüz binleri stada toplayacak hüner de, sır da burada saklıdır. Başarılı bir spor takımına sahip olan İllerde, gençler stadyumu daha çok dolduruyor, spora daha hevesli oluyorlar. Bunun için de görev yaptığımız yerlerde İlin adını taşıyan takımları daha ayrıcalıklı tutmaya çalışıyoruz. Bizleri burada bir araya getirdiği gibi, İlin bütün dinamiklerini bir araya getirebilecek en önemli hususlardan bir tanesi İllerimizin, ilçelerimizin adlarını taşıyan spor takımlarıdır. Dolayısıyla böyle bir süreçte yeni seçilen Belediye Başkanlarıyla da bir tanışma toplantısına vesile olan Sakaryaspor, bu özelliğini de belli etmiştir. Büyük bir mücadele örneği göstererek iyi bir noktada bulunan, play-off'a kalmadan direkt üst lige çıkabilecek durumda olan Sakaryasporumuzun, İnşallah önümüzdeki 3 maçta da istediği sonucu almasını umut ediyoruz. Herkes elinden geldiği kadar bu takıma sahip çıkarsa, İlimize, İlimizin adına da sahip çıkmış olur diye düşünüyorum. Bu önemli davete icabet edip gelen herkese teşekkür ederken, yeni seçilen Belediye Başkanlarımızın da bütün görev alanlarında olduğu gibi, spor alanında da gayret gösterip başarılı bir çizgi yakalayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Sakaryaspor'un bu yıl 1. Lige çıkacağına şehir olarak inanmaları gerektiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, takımın son durumu hakkında da bilgiler alarak teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.