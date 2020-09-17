Sakaryaspor'da 3 futbolcunun korona testi pozitif çıktı

Lig takımı Sakaryaspor, 3 futbolcusunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçı öncesi Sakaryasporlu futbolcular korona virüs testinden geçirildi. Yapılan tetkikler sonucu futbolculardan 3'ünün testi pozitif çıktı. Sakaryaspor kulübünün resmi twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun COVİD-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.