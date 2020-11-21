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Sakaryaspor'da iki futbolcu ve bir antrenörün test sonucu pozitif çıktı

Sakaryaspor yönetimi, Adanaspor maç öncesi yapılan korona virüs testinde 2 futbolcu ve bir antrenörün testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.


Sakaryaspor'un 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye Kupasında karşılaşacağı Adanaspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testinde iki futbolcu ve bir antrenörün testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Test sonuçları pozitif çıkan sporcular ve antrenörün tedavilerine başladığını belirten sosyal medya paylaşımında, “Adanaspor maçı için yapılan Covid-19 PCR testinde şu ana kadar çıkan sonuçlara göre; iki futbolcu ve bir antrenörümüz pozitif çıkmıştır. Pozitif sonucu çıkan üç kişi de izole edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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