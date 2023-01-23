İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor'da şok ayrılık

Sakaryaspor yönetimi, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.


Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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