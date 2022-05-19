Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi

TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, şampiyonluk sonrasında Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Yeni teknik adam arayışına geçen yeşil-siyahlılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Ankaraspor'un teknik direktörü İlker Püren ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2022-2023 sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sakaryaspor, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" ifadelerine yer verdi.