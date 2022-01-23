Sakaryaspor'dan iki transfer

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, Burak Süleyman ile Hamza Özdemir'i kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, Alanyaspor'dan defans oyuncusu Hamza Özdemir'i kadrosuna kattı. Bu sezon Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Hamza Özdemir, 11 maçta forma giydi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor forması giyen defans oyuncusu Hamza Özdemir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hamza!" ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor bu transferden dakikalar sonra ise Burak Süleyman'ı da renklerine bağladı. Yeşil-siyahlılar son olarak Bandırmaspor forması giyen 27 yaşındaki kanat forveti 1 buçuk yıllığına bonservisiyle renklerine kattı. Kocaelispor formasını uzun süreler giyen 27 yaşındaki oyuncu BAL, TFF 3. Lig ve Lig şampiyonlukları yaşadı. Kocaelispor'dan Süper Lig takımlarından Göztepe'ye transfer olan Burak, Bu sezon ise Bandırma formasını terletti.