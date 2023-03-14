Sakaryaspor'dan Roshi'ye milli davet

Sakaryaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Odise Roshi, Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakasında aday kadroda olması için Sakaryaspor'un orta saha oyuncusu Odise Roshi'ye davet geldi. Durumu teknik heyete ileten Roshi'nin, 27 Mart'ta Polonya karşısında forma giydikten sonra salı günü Türkiye dönerek 30 Mart Perşembe günü oynanacak olan Eyüpspor mücadelesi için takıma katılması bekleniyor.