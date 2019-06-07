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Sakaryasporlu eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakaryasporlu eski futbolcu Osman Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.


Uzun yıllar Sakaryaspor'da top koşturan Osman Yıldırım tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybetti. Sakaryaspor'un şahlandığı 80'li yıllarda Türkiye Kupası'nı kaldıran kadronun vazgeçilmez isimlerinden olan, birçok profesyonel kulübün formasını başarıyla terleten Osman Yıldırım için Donatım Camii'nde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza iş adamları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Yıldırım, Erenler ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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