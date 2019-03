Sakaryasporlu futbolculardan Amedspor maçı sonrası ilk açıklama

İşlerinin futbol oynamak olduğunu söyleyen Yazgan, "Biz oraya savaşmaya gitmedik" dedi.

Amedspor-Sakaryaspor karşılaşmasının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun darp raporu alarak kesici aletle yaralandığını söylemesi üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yaşanan olaylarla ilgili olarak Sakaryasporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.

"Biz oraya futbol oynamak için gittik"

Sakaryasporlu futbolcu Dilaver Güçlü yaptığı açıklamada, “Stada girdiğimiz an takımla birlikte soyunma odasında toplanarak zemini kontrol etmek için dışarıya çıkmak istedik. Daha sonrasında zemine ayak basamadan karşı takımdan 4-5 futbolcu bekliyordu. Koridordan çıktığımız gibi takım kaptanımıza saldırıp yumruk attılar. Sahaya çıkamadık, zemini kontrol edemedik. Her şey planlıydı, daha sonrasında polisler ayırdı. Biz tekrar soyunma odasına girdik ve sakinleştik. Biz oraya futbol oynamak için gittik. Ne kadar pislik yaparlarsa yapsınlar kazanmak için sahaya çıkıp oynayacağız dedik. Biz ısınmaya çıktık, arkamızdaki taraftar grubu karşı takımı çağırdı, çağırdıkları gibi zaten taraftar grubuna değil bize yöneldiler, birkaç futbolcumuza tekrar saldırdılar. Sadece futbolcuları değil orada yaka kartlı olan kavgayı ayırmaya gelen kişiler de bize tekme, tokat vurdu. Isınma esnasında 15 topumuz vardı, onların 13 tanesini tribüne vurdular, 2 tane topumuz kaldı, ısınamadık. Bizi psikolojik baskı altına almaya çalıştılar. Ama biz baskıyı kaldırdık. Soyunma odasına girdiğimizde sakin olmamız gerektiğini, bu maçın oynanması gerektiğini söyledik. Onların hedefi bu maçın oynanmamasıydı. Biz sahaya çıkmasak 3-0 galip gelecekler, hükmen mağlup olacaktık. Biz orada ne olursa olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Saha içerisindeki olayları tüm Türkiye ve dünya paylaşıyor. Çok çirkin hareketler bunlar. Utanç verici bir şey bu. Orada futbolcu elinde bir kesici aletle maça çıkıyor. Biz buraya kendi ülkemizde maç oynamaya mı geldik, savaşmaya mı geldik? Biz onu orada çözemedik, sakin kaldık sahada. Onların yaptığı pisliğe karşılık verebilirdik ama zarar gören biz olurduk. Onların iddiası yok, bizim iddiamız var. Bizim hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

"Bizim işimiz futbol oynamak, biz oraya savaşmaya gitmedik"

Bugün yapılan antrenmanın ardından açıklamada bulunan futbolculardan Kaptan Ferhat Yazgan ise, Diyarbakır'a futbol oynamaya gittiklerini söyleyerek, "3 puanı almak istedik başka hiçbir hedefimiz yoktu. Maalesef rakip takımın oyuncuları çok farklı düşündü. Zaten görüntülerde her şey gözüküyor. 72 numaralı Mansur elinde bir cisim ile oynadı. Seremoniden sonra yanından geçerken kalçama elindeki cismi batırdı. Ben o an kafamı çevirdim ve bana bir şey gösterdi, olay çıkmasın diye üstelemedim. Biz sakin kalmaya çalıştık, bizim işimiz futbol oynamak. Biz oraya savaşmaya gitmedik. Ama her küçük olayda bize saldırmaya çalıştılar. Zaten maç içerisinde her olayda Mansur hep bana doğru gelerek olay çıkartmaya çalıştı. Ben bu yaşananları hakeme ilettim, yanında bir cisim taşıdığını söyledim. Müdahale etmesini söyledim ama hakem de kendisinin bir şey görmeden müdahale edemeyeceğini, yakalarsa müdahale edeceğini söyledi. Demek ki yakalayamadı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Herkesle gurur duyuyorum, sırt sırta orada mücadele ettik. İnşallah bir daha böyle bir şey ile karşılaşmayız. Türk futboluna hiç yakışmayan görüntüler bunlar" diye konuştu.