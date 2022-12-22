Lig'de 18. hafta maçlarının ardından ilk devre sona erdi. Bu çerçevede Sakaryaspor'un kamp programı da belli oldu. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 26 Aralık'ta başlayacak olan yeşil-siyahlılar, 2 Ocak Pazartesi günü de Antalya'da kampa girecek.

Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Sakaryaspor'un devre arası kamp programı belli oldu. Yeşil-siyahlılar, ikinci devre hazırlıklarına 26 Aralık Pazartesi günü Rüstemler Tesisleri'nde başlayacak. Burada günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan Sakarya temsilcisi, 31 Aralık tarihinde çalışmaların Sakarya ayağını tamamlayacak. 1 günlük yılbaşı iznin ardından takım, 2 Ocak Pazartesi günü itibariyle Antalya'ya gidecek. Burada 10 gün kamp yapması planlanan Sakaryaspor, 7 Ocak tarihinde hazırlık maçı yapmayı hedefliyor. 12 Ocak'ta tamamlanması planlanan Antalya kampında TFF tarafından ikinci yarı fikstürünün belirlenmesi sonrası Sakaryaspor, bu programını uzatarak direkt olarak Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geçmeyi hedefliyor.