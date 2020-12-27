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Sakaryaspor'un yenilmezlik serisi 5 hafta sonra bozuldu

Misli.

com 2. Lig takımlarından Sakaryaspor, 5 haftalık yenilmezlik serisi dün kendi sahasında Turgutluspor'a 2-1 mağlup olması ile birlikte sonlandırdı.


com 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında 28 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, 5 haftalık galibiyetin ardından yenilgi ile tanıştı. Süper Lig'in efsane takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele ediyor.


Sakaryaspor'un, 5 haftalık yenilmezlik serisi 17. hafta mücadelesinde son buldu. Yeşil-siyahlılar, dün kendi sahasında Turgutluspor'a 2-1 yenildi. Turgutluspor maçı öncesinde 5 haftalık yenilmezlik serisinde 28 puan toplayan Sakaryaspor, bu yenilgi ile 5. sıradaki yerini korudu. Sakaryaspor, 30 Aralık Çarşamba günü 23 puanla 12. sırada yer alan Etimesgut ile karşılaşacak.

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