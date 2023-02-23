Sakarya'ya gelen depremzede sayısı 11 bini geçti

11 şehri etkileyen iki depremin ardından birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede felaket bölgelerinden Sakarya'ya gelen depremzedeler için; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü binası ile 16 ilçe kaymakamlığında kayıt ve kabul masası kuruldu. Valilik koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 11 bin 366 kişi başvurarak kayıt yaptırdı.

Sakarya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen ve milletçe hepimizi derinden sarsan depremlerin etkili olduğu bölgelerden ayrılarak ilimize gelen ve gerek KYK Yurtları, misafirhanelerde, otellerde misafir edilen gerekse kendi imkanları ile ilimize gelerek yakınları vasıtasıyla konaklayan depremzede vatandaşlarımız için bilindiği üzere; AFAD İl Müdürlüğümüzde (Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesindeki binasında), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde ve

yine 16 İlçe Kaymakamlığımızda kayıt ve kabul masası kurulmuş olup, kayıtlar alınmaya halen devam edilmektedir. Depremlerin etkili olduğu bölgelerden her ne şekilde olursa olsun İlimize gelen depremzede vatandaşlarımızın, Valiliğimizce belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine başvurarak kimlik ve iletişim bilgilerini bildirmeleri büyük önem arz etmektedir. 22.02.2023 tarihi itibariyle; Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 11 bin 366 kişi başvurarak kayıt yaptırmış olup, bu vatandaşlarımızdan KYK yurtları, misafirhane, oteller vb. yerlerde 1249 kişi İlimizde misafir edilmekte olup, yine kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 10 bin 117 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır” denildi.