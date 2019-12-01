Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü

Sakarya'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Sakarya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Hendek ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Türkiye'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen Çiğdem Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaştılar. Yağan karı gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntülediler. Mevsimlerin kurak geçtiğini belirten vatandaşlar, karın kendilerini sevindirdiğini belirttiler.